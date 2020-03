Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonne und Wolken: Im Westen und in den nördlichen Teilen Niederösterreichs wechseln sich Sonne und dichte Wolken ab. Deutlich mehr Wolken gibt es den ganzen Tag über südlich des Alpenhauptkammes sowie vom Südosten Österreichs hinauf bis ins südliche Wiener Becken. Hier kann es zeitweise schneien. Häufig weht lebhafter, speziell in Oberösterreich auch starker, kalter Ostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 Grad in höheren Lagen der südlichen Steiermark und plus 9 Grad im Inn- und Rheintal. In 2000m Höhe hat es minus 12 bis minus 6 Grad.