Warum die Sommersaison heuer wohl ins Wasser fällt

Was der kommende Sommer aus touristischer Sicht bringt, traut sich in der Branche kaum jemand zu prognostizieren. Ein Gäste-Rekord wird es aber wohl nicht werden.

Im Luftraum über Europa sind derzeit um drei Viertel weniger Flugzeuge unterwegs als vor einem Jahr. Ein Land nach dem anderen macht seine Grenzen dicht und ein Ende der Corona-Krise ist nicht in Sicht. Damit ist die Zeit der Nächtigungsrekorde vorerst Geschichte. Auch, weil in Österreich 70 Prozent der Gästenächtigungen traditionell auf das Konto ausländischer Urlauber gehen. Damit kann das Minus in der Nächtigungsbilanz mit inländischen Gästen bestenfalls abgefedert werden.

Oliver Fritz, Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO), schätzt, dass sich jeder Monat, in dem die Betriebe geschlossen haben, mit einem Minus von fünf Prozent in der Nächtigungsstatistik niederschlägt. „Sind die Betriebe bis Ende April zu, rechne ich mit einem Minus von zwölf Prozent. Sind sie bis Juli zu, von 22 Prozent“, sagt Fritz.

Freilich gibt es in seinen Prognosen Unsicherheiten. „Wenn jetzt alle Urlaub abbauen müssen und die Sommerferien vielleicht heuer gekürzt werden, stellt sich die Frage, wer überhaupt noch Zeit haben wird, auf Urlaub zu fahren.“ Dazu kommt der unsichere Jobmarkt. „Nicht nur den Selbstständigen brechen Einkommen weg, es gibt mehr Arbeitslose und Menschen in Kurzarbeit, die sich keinen Urlaub mehr leisten können.“