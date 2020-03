Sobotka will von Rechtsstaatlichkeit "keinen Millimeter abweichen“

Es gibt die Möglichkeit, den Notstand auszurufen, um der Regierung mehr Befugnisse zu geben, wie das auch andere Staaten getan haben. Ist das angedacht?

Es gibt überhaupt keinen Grund, an eine Notstandsausrufung zu denken. Wir sind bestens gerüstet. Die gesetzlichen Notwendigkeiten für die Krise sind geschaffen.

Nimmt durch die Corona-Krise die Demokratie Schaden? Immerhin wurden schon einige Wahlen verschoben.

Wenn ich Wahlen verschiebe, leidet die Demokratie keinen Schaden. Dass Wahlen verschoben werden, wird jeder verstehen. Diese Maßnahmen haben ein Ablaufdatum.

Wie lange kann die Politik den Menschen die persönliche Bewegungsfreiheit nehmen?

Ich glaube, dass die Menschen sehr verständig sind. Nur wenn wir die Sozialkontakte auf das Minimum reduzieren, dann sind wir noch sehr lange in der Lage, diese Strukturen aufrecht zu erhalten. Bilder wie in Italien und Spanien will in Österreich niemand.

In Ungarn soll ein Gesetz beschlossen werden, das Ministerpräsident Orbán erlaubt, für unbegrenzte Zeit mit Notverordnungen zu regieren. Ist Ungarn am Weg in eine Diktatur?

Wir gehen in Österreich einen Weg, wo wir die Opposition und die Sozialpartner mit einbeziehen. Wir sind sehr darauf bedacht, dass man sich in der Krise darauf verlassen kann, dass die Rechtsstaatlichkeit gilt. Da weichen wir keinen Millimeter ab. Was andere Länder verfassungsmäßig machen, ist ihre Angelegenheit und die der EU.

Aber die EU kann bei Ungarn nicht auf Dauer schweigen.

Das ist richtig. Dass die europäischen Verträge und das, was man seinerzeit beim Beitritt bekundet hat, nicht ausgehebelt werden können, versteht sich von selbst.

Österreich verwendet anonymisierte Handydaten, um zu messen, ob sich Menschen geballt aufhalten. Israel nutzt personenbezogene Handy-Daten, um die Bewegungsprofile der Menschen nachzuvollziehen. Ist Ähnliches auch bei uns angedacht?

Das ist datenschutzrechtlich nicht möglich. Wir müssen – anders als Israel – EU-Regeln einhalten.

Auch nicht zeitlich beschränkt auf einige Monate? Das gibt das Gesetz nicht her.

Das Rote Kreuz hat eine App vorgestellt, wo man sich freiwillig und anonymisiert meldet, mit wem man Kontakt hatte. Eine gute Idee?

Alles, was Personen freiwillig tun, ist zu unterstützen. Es kann aber sicher keine zentrale Steuerung dafür geben.