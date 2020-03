Alltag in der Risikozone: Oh Schreck, der hat gerade gehustet

Die Menschen gehen im Moment auf Distanz. Zugleich sind sie sich aber auch so nah wie noch nie. Man grüßt plötzlich auf der Straße über die Straße wildfremde Leute, man nickt und winkt ihnen zu. Solche Gesten kannte man in Tirol bislang nur von den Bergwanderungen. Über 1000 Meter, so die gängige Regel, ist man per Du und grüßt sich.

In dieser Ausnahmesituation wird das jetzt auf einmal zur Normalität. Das ist schön. Die Frage ist nur, wie lange das anhält, wenn bei uns wieder einmal so etwas wie Normalität eingekehrt ist. Und ob viele Menschen dann nicht doch wieder schlagartig die Miesepeter und Bissgurn in ihnen hervorkehren.