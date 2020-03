Alltag in der Risikozone: Wie erklärt man's seinem Kind?

Keiner von uns hat Erfahrungswerte im Umgang mit so einer Ausnahmesituation. Ich war ungefähr in Emmas Alter, als 1986 der Reaktor von Tschernobyl explodierte. Damals war ebenfalls Frühling und die Gefahr war wie heute eine unsichtbare. Es war für uns Kinder damals nicht nachvollziehbar, warum man plötzlich nicht mehr in der Sandkiste spielen sollte. Im Unterschied zu heute ging damals aber zumindest der Alltag normal weiter.

Für die Eltern stellt sich dieser Tage zwangsläufig auch die Frage: Was kann, was darf man seinem siebenjährigen Kind zumuten? Sollte man es in der Isolation noch zusätzlich abschotten und zumindest in den eigenen vier Wänden auf heile Welt machen?

Fragen, auf die wir keine Antwort wissen

Wir haben uns dafür entschieden, mit Emma so ehrlich und offen wie möglich umzugehen. Die Fragen kommen ja so oder so daher: Weil ständig der Fernseher rennt und weil natürlich auch wir Eltern unsere Sorgen, Ängste und Hoffnungen nicht verstecken können.

Wir stellen fest, dass Emma gerade sehr aufmerksam die Nachrichtensendungen verfolgt. Aufmerksamer als so manchen Zeichentrickfilm früher. Manchmal stellt sie dabei Fragen. Etwa wie lange das alles noch dauert. Wann sie wieder ihre Großeltern besuchen darf. Es sind Fragen, auf die wir ihr keine Antwort geben können.

Manchmal verschwindet sie dann auch in ihrem Zimmer. „Ich kann Corona nicht mehr hören“, sagt sie dann.