Alltag in der Risikozone: Innsbruck, die Stadt, die schweigt

Vielleicht wäre das alles leichter zu ertragen, wenn jetzt November wäre. Nebel, Kälte, Dunkelheit – das wäre eigentlich die passende Atmosphäre für die Welt, in der wir gerade leben. Da würde man sich tatsächlich am liebsten wochenlang daheim einigeln.

Aber doch nicht jetzt.

Der Blick aus dem Fenster auf das, was heute Hochrisikozone genannt wird, tut in der Seele weh: Oben auf der Nordkette hoch über Innsbruck funkelt der Schnee und schreit förmlich nach einem Ausflug mit den Brettl’n. Es ist jetzt genau die Zeit, in der wir Tiroler am liebsten Skifahren. Wenn die Touristenmassen endlich über alle Berge und die Pisten frei sind.