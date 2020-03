Alltag in der Risikozone: Die Macht der Gewohnheit

Servus, wie war dein Wochenende?

Wie oft begrüßen wir uns normalerweise an Montagen mit diesen Worten. Seien wir ehrlich: In vielen Fällen ist es einfach nur so dahin gesagt. Eine Frage aus reiner Gewohnheit, oder weil es halt kein besseres Gesprächsthema gibt.

Wie war das Wochenende also?

Jetzt, wo wir kaum noch was tun können, erscheint diese Frage brennender und interessanter denn je. Wie verbringen die Leute die Zeit in den eigenen Wänden? Welche Bedeutung hat in diesen Tagen überhaupt noch ein Wochenende, wenn der Sonntag genauso gut ein Mittwoch sein könnte? Wenn die Tiroler auf das verzichten müssen, was sie an Sonntagen für gewöhnlich am liebsten tun: In der Natur zu sein.