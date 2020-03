Was geheilte Covid-19-Patienten erzählen und wovor sie warnen

Laura, 21 Jahre alt: Etwas schwach und leicht fiebrig fühlte sich Laura, unmittelbar nach ihrer Rückkehr von den Semesterferien in der Provinz Bergamo Anfang März. Dort leben die Eltern der Italienerin, die in Wien Kunstgeschichte studiert und in einer WG wohnt. „Ich war seit acht Jahren nicht mehr krank, deshalb kam mir das so komisch vor – das Fieberthermometer stieg allerdings nur auf 37 Grad.“ Sie begab sich dennoch sofort in Selbstisolation in ihr Zimmer und rief die Hotline an. Einige Tage später wurde sie auf Covid-19 getestet. Drei Tage später sagte ihr ein Arzt am Telefon, dass sie „positiv“ sei – das Virus hatte sie also erwischt. „Da fühlte ich mich eigentlich noch ganz gut – und ich hatte auch nie Husten“, erzählt sie. Nur riechen und schmecken konnte sie nicht.