Coronavirus: Ausgangssperre führte zu Mordversuch

Mit jedem weiteren Tag der Ausgangsbeschränkungen und häuslichen Quarantäne nimmt die Gefahr gewaltvoller Übergriffe in den eigenen vier Wänden zu. Wovor Frauenministerin Susanne Raab, Sozialwissenschafter, die Polizei und Gewaltschutzzentren schon vor Tagen gewarnt haben, ist zu Beginn der Woche tatsächlich passiert. Weil er laut eigenen Angaben im Verhör mit der Corona-bedingten Isolation sowie tage- und nächtelanger Arbeit zu Hause schlichtweg überfordert war, soll ein 53-jähriger Mann im niederösterreichischen Bad Vöslau (Bezirk Baden) versucht haben, seine Frau zu töten. Zu der Bluttat war es Dienstag in den frühen Morgenstunden gekommen. „Es wurde mit einem Holzstück auf die im Bett schlafende Frau eingeschlagen. Wir ermitteln deshalb wegen versuchten Mordes“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl.

Das Opfer konnte mit einer klaffenden Rissquetschwunde am Kopf und Knochenbrüchen ins Freie flüchten und Hilfe holen. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.