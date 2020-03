Coronavirus: Hilfe bei häuslicher Gewalt für Frauen

Seit einer Woche gehen Kinder nicht in die Schule und nur mehr wenige Menschen zur Arbeit. Trotz Frühlingssonne sind die Österreicher angehalten, das eigene Zuhause nicht zu verlassen. „Eine so noch nie da gewesene Situation in ganz Österreich“, so Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab. Dadurch entstehe Konfliktpotenzial. Das heißt konkret: Die Risiken für häusliche Gewalt nehmen zu.