Wenn Ärzte über das Sterben entscheiden müssen

Wen lasse ich sterben?

Am Ende ist es diese einfache, moralisch so unendlich schwierige Frage, der sich Ärzte in der Corona-Krise möglicherweise zu stellen haben.

In Italien ist es längst so. „Wie im Krieg entscheiden wir nach Alter und Gesundheitszustand über die Therapie eines Patienten“, erzählt Christian Salaroli, ein Anästhesist aus dem Spital Johannes XXIII. in Bergamo dem „ Corriere della Sera“.