Corona-Patienten: Quarantäne endet, die Verunsicherung bleibt

Ferien in der Corona-Hochburg

Etwas schwach und fiebrig fühlte sich Laura, 21, nach der Rückkehr von den Semesterferien in der Provinz Bergamo Anfang März. Dort leben die Eltern der Italienerin, die in Wien Kunstgeschichte studiert und in einer WG wohnt. Sie hatte erhöhte Temperatur, isolierte sich sicherheitshalber selbst und rief bei der Hotline an. Ein paar Tage danach wurde sie auf Covid-19 getestet, noch einmal drei Tage später erfuhr sie von der Infektion. „Da fühlte ich mich noch gut – ich hatte auch keinen Husten“, erzählt sie. Nur riechen und schmecken konnte sie nicht.

An dem Tag, an dem sie das Testergebnis erfuhr, kam die Kurzatmigkeit: „Das erste Mal nachts – es hat sich angefühlt, als würde ich aufs Atmen vergessen. Erst dachte ich, dass ich mir das einbilde, doch die Beschwerden wurden stärker. Wie ein Stein im Brustkorb oder als würde ich in eine Plastiktüte atmen.“ Laura war verunsichert und irritiert: „Ich wusste nicht, wen ich anrufen soll, die Hotline war überlastet. Da dachte ich, okay, wenn ich jetzt sterbe, isoliert in dem Zimmer ...“