„Regierungsknatsch“ um Polizei-Spitzenjob in NÖ

Doch wenige Tage vorher wurde wieder die Reißleine gezogen. Dieses Mal aber vom grünen Regierungspartner. Der zuständige Sektionschef im Bundesministerium für den öffentlichen Dienst, dem Vizekanzler Werner Kogler vorsteht, hatte etwas gegen den Kurs des türkisen Innenressorts. Das „Beamtenministerium“ sah ein juristisches Studium für die Schlüsselrolle zwingend erforderlich.

Internes Kräftemessen

Es kam daher zum „Knatsch“ der beiden Ressorts und zu einem internen Kräftemessen. Das Innenministerium argumentierte damit, dass auch in OÖ kein Jurist an der Spitze der Landespolizei steht. Andreas Pilsl ist ebenfalls Fachhochschul-Absolvent. Und auch Konrad Kogler, der vor seinem Job als Landespolizeidirektor immerhin als Generaldirektor für öffentliche Sicherheit der oberste Polizist des Staates war, hat kein Jura-Studium.Auf Nachfrage des KURIER verkündeten beide Ministerien am Dienstag plötzlich eine Einigung: „Es kommt noch diese Woche zur Ausschreibung“. Gesucht wird explizit kein Jurist mehr. Damit hat Popp ganz gute Karten. Patrick wammerl