Kickls Plan durchkreuzt: Neo-Polizeichef muss kein Jurist sein

Das Politikum um die Suche nach einem neuen Polizeichef von 4.500 Uniformierten in Niederösterreich hat nach monatelangen Turbulenzen ein Ende. Nachdem Ex-Innenminister Herbert Kickl keine Zustimmung für einen blauen Wunschkandidaten im schwarzen Landhaus in St. Pölten gefunden hatte, schrieb man die vakante Stelle gar nicht erst aus. Mit dem nun vollzogenen Regierungswechsel ist aber rasch Bewegung in die pikante Angelegenheit gekommen. Bereits kommende Woche wird die Ausschreibung des begehrten Spitzenjobs in der Wiener Zeitung veröffentlicht, bestätigt das Innenministerium auf Anfrage des KURIER.

Nach dem überraschenden Abgang von Konrad Kogler zur NÖ Landeskliniken-Holding war die begehrte Stelle des blau-gelben Polizeichefs im vergangenen Sommer frei geworden.