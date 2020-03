Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wechselhaft. Im Westen und Süden ziehen bereits ab der Früh immer wieder einige dichtere Wolkenfelder durch, von Italien her breitet sich auch etwas Regen aus. Schnee fällt ab etwa 1000 Metern. Sonst ist es am Vormittag erst überwiegend sonnig, vor allem in den Mittagsstunden fällt die Bewölkung aber vorübergehend stärker aus. Im Laufe des Nachmittages kommt die Sonne schließlich wieder etwas häufiger heraus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Tageshöchsttemperaturen 5 bis 11 Grad.