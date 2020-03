Coronavirus: Wohin mit so vielen Patienten?

Spitalsträger betonen derzeit gerne, gut gerüstet zu sein, doch Berechnungen des Complexity Science Hub Vienna (CSH) zeichneten kürzlich ein anderes Bild. Diesen zufolge sei das Kapazitätslimit an Intensivbetten in den heimischen Spitälern bereits in zwei Wochen erreicht. „Bei der Berechnung gibt es natürlich viele Unbekannte, etwa wie häufig Covid-19-Patienten im Spital behandelt werden müssen. Aber aufgrund der aktuellen Datenlage geht man davon aus, dass 19 Prozent der Kranken ein Spitalsbett brauchen, fünf Prozent ein Intensivbett“, erklärt Komplexitätsforscher Peter Klimek von der MedUni Wien.

Das wären bei 1.000 Patienten immerhin 50. „Deshalb ist es das Wichtigste, das exponentielle Wachstum abzuflachen“, betont der Forscher. Die Daten von anderen Ländern würden zeigen: Erst drastische Maßnahmen hätten dabei Wirkung gezeigt. „Wir sind derzeit da, wo Italien zwischen 17. und 25. Februar war. Wo sich die Infektionsfälle innerhalb von zwei Tagen verdoppelt haben.“