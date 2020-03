Coronavirus: ÖFB-Präsident ist für eine Verschiebung der EURO

In einer ORF-Sondersendung zum Thema Sport in Zeiten des Coronavirus diskutierten am Freitagabend unter anderem ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel, ÖFB-Präsident Leo Windtner, Sportmanager Herwig Straka und Sport-Austria-Chef Hans Niessl. Der Boss des Fußballbundes sprach sich dabei für eine Verschiebung der für Frühsommer geplanten EURO aus: „Ich glaube, es würde Sinn machen. Dadurch würde auch die Chance leben, nationale Ligen, sowie die Champions- und Europa League fertig zu spielen“, betonte Windtner.

Wie der Oberösterreicher sprach sich auch Dominic Thiems Manager Herwig Straka gegen Sportveranstaltungen ohne Zuschauer aus. „Das ist eine Lose-Lose-Situation. Ich hoffe, wir lassen das in Zukunft sein“, meinte der Steirer am Tag nach dem Geisterspiel des LASK gegen Manchester United. „Es ist jetzt hinlänglich bewiesen, dass so etwas nichts bringt“, fügte Windtner hinzu.