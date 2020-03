Die letzten Wettkämpfe im Sport: Wenn Siegern das Jubeln schwer fällt

Dieser Freitag, der 13., wird als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem der Sport zum Stillstand gekommen ist. Bis auf wenige Ausnahmen wurden in Europa und in Nordamerika alle Wettkämpfe abgesagt. Einige Athleten waren aber noch im Einsatz.

Snowboard-Weltcup

Es löste Unverständnis aus, dass das Weltcupfinale der Boardercrosser in Veysonnaz durchgeboxt wurde. Etliche Athleten waren erst gar nicht in die Schweiz gekommen oder vor dem Rennen wieder abgereist. So standen nur zehn statt der üblichen 32 Damen am Start, und auch bei den Herren war das Feld arg dezimiert. Das trübte auch den Triumph von Alessandro Hämmerle, der wie im Vorjahr die Weltcupwertung für sich entscheiden konnte. „Ich halte zwar jetzt die Kristallkugel in der Hand, aber meine Gefühle sind sehr zwiespältig. Der Sport ist nur sekundär.“