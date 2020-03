Coronavirus: Das sind die Gründe für die deutsche Zurückhaltung

Landesweite Schließungen von Schulen, Restaurants, Geschäften – was in zentralistisch regierten Ländern wie Frankreich relativ schnell entschieden wird, funktioniert in Deutschland anders: In dem 83-Millionen-Einwohner-Land setzt nicht Berlin Maßnahmen, es entscheiden die Länder. Die Idee dahinter: Sie wissen, was am besten für ihre Regionen ist, etwa bei Bildungspolitik oder Polizeieinsätzen. In Zeiten von Corona steht dieses Prinzip nun aber auf der Probe.

Da kann Gesundheitsminister Jens Spahn ( CSU), den gerade Fraktionen von Linke, FDP und Grüne loben, noch so besonnen wie vehement Empfehlungen aussprechen: Ob ab Montag eine Schule zusperrt oder ein Konzert ausfällt, bleibt den lokalen Behörden überlassen.