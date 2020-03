Deutsche Regierung: Wer in Österreich war, soll daheim bleiben

Das deutsche Gesundheitsministerium hat wegen der Coronavirus-Pandemie alle kürzlich aus Österreich, Italien oder der Schweiz Heimgekehrten aufgefordert, sich selbst in Quarantäne zu begeben.

"Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause", schrieben Minister Jens Spahn und sein Ministerium am Freitagabend jeweils im Kurznachrichtendienst Twitter. Dies gelte "unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht".