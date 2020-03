Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Coronavirus-Chaos in Italien: 133 Tote an einem Tag. Über 16 Millionen Bürger leben bis April im Sperrgebiet, ein Viertel der Bevölkerung Italiens. Spitäler sind überlastet - insbesondere die Intensivstationen. Die italienische Regierung ruft pensionierte Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger aus der Pension zurück ( mehr dazu hier ).

Freundschaft? Wiener SPÖ vor der Wahl. Am Montag und Dienstag geht in der St. Martins Lodge im burgenländischen Frauenkirchen die Klubklausur der SPÖ über die Bühne. Dort will die SPÖ Wien die Weichen für den Wahlkampf stellen. Zu Gast bei Wien-Chef Michael Ludwig ist auch Parteiobfrau Pamela Rendi-Wagner ( mehr dazu hier ).

Flüchtlingskrise: Erdoğan in Brüssel. Der türkische Staatspräsident trifft heute in der EU-Zentrale zu Verhandlungen über den Migrationspakt ein. Erdoğan hatte in den vergangenen Tagen Flüchtlinge an die griechische Grenze geschickt, wo sich dramatische Szenen abspielten. Es geht nun um Geld – und die Verteilung der Last. Die EU hatte der Türkei Milliarden dafür gezahlt, Flüchtlinge zu nehmen (mehr dazu hier).