Stefan Ruzowitzky: „Freiheit wird mit Eskapismus verwechselt“

„Narziss und Goldmund“ gilt als autobiographisches Werk von Hermann Hesse und dies nicht nur, weil er – ebenso wie seine beiden Protagonisten – Klosterschüler war und darunter gelitten hatte. Narziss und Goldmund verkörpern Hesses eigene Zerrissenheit, ob er seinem Intellekt oder seinen Gefühlen folgen sollte. Wieviel hat nun die Verfilmung dieses Romans mit Ihnen zu tun?

Sehr viel. Ich habe noch nie einen Film gemacht, in dem ich den Figuren so viele eigene Gedanken und eigene Erfahrungen in den Mund gelegt habe, wie in diesem. Besonders zu Themen wie Freundschaft und Kunst. Wenn man genau hinhört, dann merkt man, dass da ein Filmemacher das Drehbuch geschrieben hat. Wie zum Beispiel die Szene, in der Goldmund einen Altar gestaltet. Er geht zu Narziss – so wie ich zum Produzenten – und sagt, dass er mehr Geld braucht. Weil er seinen Altar mit mehr Figuren bevölkern will. So wie ich hat auch Goldmund Ängste, ob das, was er macht, auch gut wird. Und er braucht Zuspruch und Anerkennung von Menschen, die er liebt. So wie ich auch (lacht). Ich habe versucht, möglichst viel Hesse zu bewahren, aber es steckt auch sehr, sehr viel von mir drin – mehr als in den anderen Filmen.