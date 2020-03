Causa Chorherr: "Das wäre Korruption"

Daraufhin sicherte sich der Bauträger die Unterstützung von Chorherr. Er ersuchte Mitte Februar und Mai 2016 in zwei Schreiben den „lieben Christoph“ um seine „Unterstützung im Widmungsprozess“.

Die Liegenschaft lag nicht im Bauentwicklungs- und Erschließungsgebiet, außerdem ging es um die Umwidmung eines Tennisplatzes in Bauland. Der Bauträger wollte über Chorherr in Erfahrung bringen, warum die MA 21 Bedenken gegen die Änderung des Flächenwidmungsplanes habe. Die beiden Schreiben an Chorherr wurden auch direkt an die MA 21 geschickt und landeten letztlich im Handakt des zuständigen Sachbearbeiters.

"Das wäre Korruption"

Die Ermittler halten fest, dass „der Inhalt der beiden Briefe eine zumindest versuchte Einflussnahme durch Christoph Chorherr in das gegenständliche umwidmungsansuchen und möglicherweise in das Widmungsverfahren nahelegt“. Der Sachbearbeiter soll seinem Dezernatsleiter „mitgeteilt haben, dass da etwas nicht stimmen würde, dass das Korruption wäre.“ Der Dezernatsleiter soll gemeint haben: „Pass auf, was Du sagst.“

Auch der nächste Vorgesetzte soll im Zusammenhang mit dieser Umwidmung erklärt haben, „dass dies Politik sei und er würde sich da nicht einmischen“.