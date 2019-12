Causa Chorherr: Rot-Grün blockiert Ladung von Zeugen

Geht es nach der FPÖ, sollen in kommenden Monaten der Reihe nach insgesamt zehn Vereine abgearbeitet werden. „Die entsprechenden Zeugen sollen dann anlassbezogen geladen werden“, schildert FPÖ-Klubchef Toni Mahdalik dem KURIER. Die Reihenfolge der behandelten Vereine und Auswahl der Zeugen soll sich aus den Unterlagen ergeben, die von der Stadt angefordert werden.

Die Neos wollen zusätzliche Vereine untersuchen – etwa jenen zur Förderung der Wiener Musikschulen. Er erhielt 95.000 Euro pro Jahr an Förderung, wovon 80.000 Euro in die Verwaltung floss.

Keinen Vertreter darf übrigens der neue DAÖ-Klub der drei abtrünnigen FPÖ-Mandatare in die U-Kommission schicken. Das ist nur jenen Rathaus-Fraktionen vorbehalten, die 2015 bei der Wien-Wahl angetreten sind. Am kommenden Mittwoch wird der Klub rund um Gemeinderat Karl Baron dafür erstmals an einer Landtagssitzung teilnehmen.