Brisant: Rechnungshof zerpflückt Förderung für Ex-Verein von Chorherr

Die Hauptkritikpunkte im Überblick:

Seite 2:

Die Förderungen an den Verein S2ARCH wurden für Schulbauprojekte in Südafrika vergeben. Verbesserungspotenziale zeigten sich hinsichtlich der formalen Förderungs-abwicklung durch die förderungsgebende Stelle. So wurden die beizubringenden Ver-wendungsnachweise in den Förderungsvereinbarungen nicht im Detail spezifiziert und diese vom Verein S2ARCH nicht zeitgerecht und zum Teil in unzureichender Qualität vorgelegt. Förderungsmittel wurden ausbezahlt, obwohl vorangehende Förderungen noch nicht ordnungsgemäß abgerechnet waren.