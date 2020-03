SPÖ ist bei Klubklausur auf der Suche nach Wellness

Ein wenig anders als gewohnt wird dieses Mal die Klubklausur der SPÖ Wien ablaufen, die Montag und Dienstag in der St. Martins Lodge im burgenländischen Frauenkirchen über die Bühne geht. Schuld daran ist auch hier die Ausbreitung des Coronavirus.

Eine Absage des Events in der Wellness-Oase wurde nach einer Risikoprüfung zwar als nicht notwendig befunden, „wir erinnern aber alle unsere Mitglieder und Gäste an die Hygienevorschriften“, sagt Klubobmann Josef Taucher.

"Freundschaft trotz Coronavirus"

Und so werden die Genossen unter dem Motto „Freundschaft trotz Coronavirus“ unter anderem darauf aufmerksam gemacht, sich regelmäßig die Hände zu waschen und in die Armbeuge oder in ein Taschentuch zu husten. Für das Auftreten eines Corona-Verdachtsfalles gebe es einen festgelegten Ablaufplan, heißt es beim SPÖ-Klub.