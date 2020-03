Corona-Chaos in Italien: Über 100 Tote an einem Tag in Lombardei

Die italienische Regierung ruft pensionierte Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger aus der Pension zurück. Man hofft, dadurch sehr schnell 20.000 zusätzliche Stellen zu besetzen.

Im Norden Italiens sind wegen der Coronavirus-Epidemie die Spitäler überlastet, insbesondere die Intensivstationen. In der Lombardei wird darüber nachgedacht, Nicht-Corona-Patienten in andere Regionen zu verlegen.

Nach offiziellen Angaben wurden bis Samstagabend etwa 5061 Ansteckungen bestätigt. 20 Prozent aller Infizierten brauchen Spitalpflege, die Hälfte von diesen, also 10 Prozent, braucht Intensivpflege – und zwar alle in Isolationsabteilungen. In der Lombardei kommen täglich um die 200 Patienten neu in Intensivpflege. Alleine am Samstag soll es über 100 Corona-Tote gegeben haben. Demnach stieg die Gesamtzahl der Todesopfer der Coronavirus-Epidemie in der Lombardei seit Samstag von 154 auf 257, teilten Regierungsbehörden am Sonntagabend mit.

Besonders akut ist die Lage in den Spitälern von Codogno – hier entstand der erste Seuchenherd – sowie im benachbarten Lodi und in Cremona. In Lodi befinden sich laut einem Bericht des Corriere della Sera 110 Spitalangestellte als Patienten im eigenen Spital.