Niemand darf rein, niemand darf raus: Italien riegelt wegen Coronavirus Norden ab

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus greift Italien zu immer drastischeren Mitteln. Die wirtschaftsstarke Lombardei und 14 andere Gebiete wird weitgehend abgeriegelt. Die Regierung in Rom erließ am Sonntag ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot für Gebiete in Norditalien mit insgesamt mehr als 15 Millionen Einwohnern. Gültig ab sofort. Das sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte Sonntagfrüh, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Zu den betroffenen Gebieten gehören unter anderem die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig.

Ausnahmen bei dem grundsätzlichen Ein- und Ausreiseverbot sind nur aus nachgewiesenen dringenden beruflichen oder familiären Gründen und in gesundheitlichen Notfällen möglich. Die Polizei werde Personen jedoch aufhalten und sie nach dem Grund ihrer Reise fragen können. Die Jugendlichen rief Conte auf, zu Hause zu bleiben und damit die Gesundheit ihrer älteren Angehörigen zu schützen.

Die Maßnahmen sollen bis 3.April gelten.

Außerdem verhängte die Regierung den Angaben nach Einschränkungen für ganz Italien. Das Dekret sieht demnach ein Verbot aller kulturellen, sportlichen und religiösen Veranstaltungen vor. Museen, Kinos, Theater, Diskotheken, Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen müssen vorerst ebenso schließen wie Wintersport-Stationen. Die Schulen und Universitäten sind bereits seit Donnerstag in ganz Italien geschlossen.