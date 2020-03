Coronavirus: Spitalsmitarbeiterin in NÖ positiv getestet

Eine Mitarbeiterin am Landesklinikum Korneuburg in Niederösterreich ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Frau war in einem Labor tätig, so der Sprecher der Landesklinikenholding, Bernhard Jany. Mehr als 30 weitere Mitarbeiter, die mit der Frau Kontakt hatten, müssen nun zu Hause in Quarantäne bleiben. Die Frau selbst hat leichte Symptome, drei ihrer Kollegen die mit ihr in engem Kontakt waren müssen in häusliche Quarantäne. Sie haben bisher keine Symtpome.

47 Menschen infiziert

Insgesamt sind in Österreich laut Gesundheitsministerium mittlerweile 47 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Neben der Mitarbeiterin des Klinikums Korneuburg haben sich im Vergleich zu Donnerstagabend also noch zwei weitere Menschen angesteckt. In welchen Bundesländern diese Fälle registriert wurden, war vorerst nicht bekannt.