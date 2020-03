Coronavirus: Warum die Entwicklung eines Wirkstoffs noch dauert

Die Vertreter der Coronaviren sind für ihre Fähigkeit für Mutationen bekannt. Mutiert auch das neue?

Es scheint unterschiedliche Subtypen des Virus zu geben. Eine Form, genannt L-cov, dürfte häufiger vorkommen, aggressiver sein und für schwerere Verläufe sorgen. Sie ist in einer chinesischen Studie in 70 Prozent der Proben vorgekommen und vor allem in der chinesischen Region Wuhan aufgetreten. Die zweite Form – S-cov – dürfte von der Evolution des Virus her die ältere Variante sein. Die Erkrankungen sind aber leichter.

Aus heutiger Sicht sind das aber noch immer Spekulationen. Man muss wirklich noch warten, wie man das einordnet. Auch wenn laufend Publikationen mit durchaus validen Daten herauskommen. Wir lernen jeden Tag dazu.