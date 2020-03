Coronavirus: Warum es noch dauert, bis es ein Medikament gibt

Ansätze, um Virus-Vermehrung zu verhindern

Im Moment werden verschiedene, zum Teil vielversprechende Ansätze in Studien erprobt. Steininger: „Man versucht bei antiviralen Wirkstoffen im Grunde, das Virus an der Vermehrung zu hindern. Dafür kommen mehrere Mechanismen in Frage.“ Einer sei etwa, das Virus überhaupt daran zu hindern, an einer Wirtszelle anzudocken.

Ein anderer Ansatz versuche die Vermehrung durch Kappen einer anderen Verbindung – jener zwischen Virus und Rezeptor – zu stoppen. „Andere wiederum versuchen, die Reproduktion des Virus anders zu unterbrechen.“

Auch wenn man bei verwandten Viren auf Ähnlichkeiten eingehen könne: „Es ist meistens sehr viel neue Forschung nötig. Jedes Virus hat seine sehr speziellen Eigenschaften.“

Österreicher Penninger forscht erfolgreich

Zu den Forschungsansätzen zählt ein Wirkstoff, den der österreichische Forscher Josef Penninger mit seinem Team entwickelte. Basis ist eine Entdeckung, die Penninger vor fünfzehn Jahren beim SARS-Coronavirus machte.

Das neue Coronavirus nützt den gleichen Mechanismus, um mittels eines Enzyms an Körperzellen anzudocken, wie das SARS-Coronavirus. Derzeit wird das so entwickelte Präparat an rund zwanzig Patienten in China getestet.

Ebola- und HIV-Arzneien

Einige Forscher setzen auch bereits existierende Wirkstoffe für Testreihen ein. Bei etwa tausend Patienten in Asien versucht man es mit dem Wirkstoff Remdesivir, der gegen Ebola-Infektionen zum Einsatz kam. Auch die Kombination aus zwei Präparaten gegen HIV und einem Grippemittel soll bei einer Thailänderin zur Virenminimierung beigetragen haben.