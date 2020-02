Coronavirus: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Erreger

Ist kein Taschentuch verfügbar, ist der Ellbogen erst die drittbeste Möglichkeit, zumindest einen Teil der Tröpfchen zu stoppen: "In der Kleidung können Viren zwar einige Stunden überleben – andererseits greift ja in der Regel niemand Fremder in meine Ellenbeuge hinein und infiziert sich dort."

Am unhygienischsten ist es, freiheraus kraftvoll in die Umgebung zu niesen oder husten: "Damit verteile ich die Viren über mehrere Meter." Und da nützt auch Wegdrehen von anderen nichts: „In einem geschlossenen Raum reicht das ohne Taschentuch nicht aus, um das Infektionsrisiko deutlich zu senken.“ Wobei Thalhammer auch betont: "Perfekt ist keine Methode."

Ist das Tragen eines Mundschutzes für gesunde Menschen im Alltag sinnvoll?

Es gebe keine "hinreichende Evidenz" dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die in trägt, signifikant verringert, heißt es beim deutschen Robert-Koch-Institut. Nach Angaben der WHO kann das Tragen einer Maske in Situationen, in denen dies nicht empfohlen ist, ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, durch das zentrale Hygienemaßnamen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden können.

Sinnvoll ist das Tragen einer einfachen chirurgischen Schutzmaske in der Öffentlichkeit für an einer Atemwegsinfektion erkrankte Personen.Für eine optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass der Mund-Nasen-Schutz korrekt sind und eng anliegend getragen wird. Bei Durchfeuchtung muss er gewechselt werden, weil die Maske dadurch durchlässig wird. Infektionsspezialist Florian Thalhammer: "Mit einer einfachen Gesichtsmaske über Mund und Nase schütze ich – wenn ich selbst erkrankt bin – die anderen vor meinen Atemwegströpfchen, aber mich schützen sie nicht optimal, weil sie nicht luftdicht abschließen und Viren und Bakterien deshalb durchlassen."

Schützt die Influenzaimpfung auch vor dem neuen Coronavirus?

Nach allen derzeitigen Daten: Nein. Allerdings reduzieren sie die Belastung der Gesundheitssysteme: Je mehr Menschen gegen Influenza geimpft sind, desto weniger müssen wegen der jährlichen Grippe auch ins Spital - und umso mehr Kapazitäten gibt es im Falle des Auftretens von Coronavirus-Fällen in Österreich für diese Patienten.