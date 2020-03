Erdoğan in Brüssel: Besuch des Provokateurs

Mit den Aktionen vom vorigen Wochenende war es offenbar noch nicht erledigt. Nachdem Erdoğan mit EU-Ratspräsident Charles Michel per Telefon spontan ein Treffen am heutigen Montag in Brüssel vereinbart hatte, drohte Innenministers Süleyman Soylu mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen. Und Erdoğan legte noch weiter nach: Auf einer Veranstaltung in Istanbul ermunterte er Athen, Flüchtlinge in andere EU-Länder weiterzuschicken. „Hey Griechenland, diese Menschen kommen nicht zu dir und bleiben, sie kommen zu dir und gehen in andere Länder Europas. Warum stößt du dich daran?“