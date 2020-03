David Alaba: "Windelwechseln hat gut funktioniert"

Bereiten Sie sich heute anders vor?

Ja, weil ich mich selbst und meinen Körper besser kenne nach zehn Jahren auf diesem Niveau und genau weiß, was ich brauche. Es ist alles ein bisserl anders.

Es gab nach besagtem Spiel nur Lobeshymnen. War diese Partie so etwas wie der Durchbruch, oder der Beweis dafür, dass Sie es draufhaben?

Ein bisschen von allem, auf jeden Fall. Ein Durchbruch und ein Zeichen von mir, dass ich es unbedingt will auf diesem Level und in diesem Verein.

Nach dem Rückblick: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Das ist ja nicht das erste Interview, dass wir beide führen und ich habe immer wieder betont, dass ich nicht so weit in die Zukunft schaue. Ich bin 27, das ist im Fußball noch ein sehr gutes Alter, deshalb denke ich jetzt nicht daran, was in fünf Jahren ist.

Es ist aber kein Geheimnis, dass 2021 Ihr Vertrag ausläuft und in den nächsten Monaten eine Entscheidung über Ihre Zukunft fallen wird.

Wenn es sein muss, wird die Entscheidung fallen. Ich fühle mich in München wohl, habe aber auch schon betont, dass ich mir auch etwas anderes vorstellen kann. Daran hat sich nichts geändert. Der Verein wird auf mich zukommen, bis dahin werde ich mich auf die Spiele konzentrieren.

Etwas anderes vorstellen? Was könnte das Andere denn sein?

Da habe ich keine Antwort drauf, weil ich in meinen Gedanken so weit nicht bin. Die Gespräche werden aber bald kommen.

Gibt es konkrete Angebote anderer Klubs?

Das ist vertraulich, darüber spreche ich nicht öffentlich.