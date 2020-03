Wer starb früher: Makaberer Streit ums Erbe

Der Anprall war gewaltig: Ein 40 Tonnen schwerer Lkw fuhr im Frühjahr 2014 auf einer Schnellstraße in der Steiermark auf ein Auto auf, das am Pannenstreifen stand. In dem Auto saß ein Ehepaar. Es überlebte den Unfall nicht. Was dann folgte, war ein langjähriger und makaberer Streit um das Erbe der Verstorbenen.

Der Mann und die Frau hatten jeweils erwachsene Kinder in die Ehe mitgebracht. Die Frau zwei, der Mann drei. Ein Testament hinterließen die Eheleute nicht.

Kinder wollten teilen, doch dann kam ein Kurator

Im Verlassenschaftsverfahren der verstorbenen Frau wollten sich die beiden Kinder das Erbe teilen. Doch dann tauchte ein Kurator, also ein Vertreter der Verlassenschaft des Ehemannes auf – er vertrat die Meinung: Auch ihm steht ein Teil des Erbes der Frau zu. Denn schließlich sei die Frau bei dem Unfall zuerst gestorben. Das Erbe sei somit zu dritteln.