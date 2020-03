Auf der Sterbemesse: Letzte Ruhestätte, selbst gemacht

Christine Nebosis legt eine Schicht Ton über die nächste. Mit ihren Händen drückt sie die Masse in Form. Das Prozedere erinnert an den Werkunterricht in der Schule. „So viel anders ist das hier auch nicht, als wie wenn man eine Schale oder Dose formt“, erklärt Nebosis. Nur dass am Ende eine Urne und kein Blumentopf entsteht.

Doch im Fokus steht nicht das Töpfern selbst, sondern die therapeutischen Wirkungen dahinter. Seit Jahren bietet die 49-Jährige in ihrem Atelier 1000blum in Neulengbach (Bezirk Sankt Pölten) Workshops an, in denen Angehörige eine letzte Ruhestätte für ihre Verstorbenen anfertigen können.