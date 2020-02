Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Stürmisch: Es bleibt stürmisch. Auch heute sind Böen aus West bis Nordwest mit Spitzen von über 100 km/h möglich - an der Alpennordseite und später auch im Osten. Auf den Bergen drohen stellenweise Orkanböen mit bis zu 150 km/h. Ab dem späten Vormittag lässt der Sturm im äußersten Westen nach. Im Norden Salzburgs und der Steiermark, in Oberösterreich und im westliche und südlichen Niederösterreich wird es aber gerade über die Mittagsstunden verbreitet gefährlich. Gegen Abend lässt der Sturm deutlich nach. Allerdings bleibt es auch in der kommenden Nacht sehr windig bzw. stürmisch.

Sonst ziehen heute in rascher Folge dichte Wolken mit sonnigen Abschnitten dazwischen ostwärts durch. Sie bringen einige Regenschauer aber auch lokale Graupelschauer können auftreten. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 3 und 13 Grad mit den höchsten Werten im Süden.