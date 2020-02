EU-Budget: Edtstadler signalisiert Spielraum bei Verhandlungen

Der Vorschlag der Kommission sei für Österreich zu hoch, ebenso wie jener des Europaparlaments, stellte Edtstadler einmal mehr klar. Der Vorstoß Finnlands gehe aber "in die Richtung, die wir wollen". "Es muss in jedem Fall in Richtung ein Prozent gehen", so die EU-Ministerin, die sich derzeit auf Tour durch insgesamt zehn EU-Staaten befindet, um für die österreichische Position bei den EU-Budgetverhandlungen zu werben.

"Vieles wird auch daran liegen, was mit den Rabatten passiert", erklärte Edtstadler. "Völlig unakzeptabel wäre für uns, wenn es ein Auslaufen der Rabatte gibt." Der frühere EU-Budgetkommissar Günther Oettinger hatte sich klar gegen eine Fortsetzung von Rabatten im EU-Budget, von denen derzeit auch Österreich profitiert, ausgesprochen. Österreich würde in diesem Fall laut Angaben aus dem Bundeskanzleramt vom drittgrößten zum zweitgrößten Nettozahler aufsteigen. "Unser Ziel bleibt jedenfalls, den größtmöglichen Nettorabatt herauszuholen", betonte die EU-Ministerin.