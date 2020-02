Die CDU-Chefin geht, doch die Probleme bleiben

In der CDU ist nun vieles offen, was bleibt, ist folgende Tatsache: Wer auch immer ihr nachfolgt, erbt dieselben Probleme. Die CDU erlebt seit Jahren schwere Wahlverluste und ist gespalten in der Frage, wie sie mit der AfD umgehen soll. Zwar gibt es einen Beschluss vom Parteitag 2018, der jegliche Zusammenarbeit verbietet – auch am Sonntag haben sich SPD und Union noch einmal dazu verständigt –, doch wie sich in Thüringen zeigte, gibt es Landesverbände, die ihr eigenes Ding durchziehen.

Und nicht nur dort, auch in anderen östlichen Verbänden rütteln Politiker an der „Brandmauer“ gegen die AfD, teils durchaus aus Sympathie, aber auch weil sie glauben, so wieder Stimmen zu gewinnen. Gleichzeitig gibt es Vertreter, die für eine Öffnung zur Linkspartei plädieren, die etwa in Thüringen stärkste Kraft ist. Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, ist ein prominenter Fürsprecher. Aus seiner Sicht ist der Abstand der CDU zur AfD größer als zur Linkspartei.

In Berlin will man von beiden nichts wissen, was bei den Ostverbänden den Eindruck stärkt, man würde sie nicht verstehen und ernst nehmen. Das nützen jene aus, die in der CDU eine Art innerparteiliche Opposition bilden: Die "WerteUnion" zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen, ist ein Verein mit etwa 1.000 Mitgliedern, tritt aber lautstark auf. Vieles, was sie befürworten, klingt so wie die AfD. Darauf angesprochen, verweisen sie meist darauf, dass es früher CDU-Positionen gewesen seien, die von Merkel und ihrer Nachfolgerin aufgegeben worden seien. Mit dieser Erzählung tingelten sie auch durch die Wahlkämpfe in Ostdeutschland. Im Konrad-Adenauer-Haus ist man darüber schon länger verärgert, Kramp-Karrenbauer sprach sogar von einer " Tea-Party"-Bewegung – geholfen hat es nicht.