Thüringen offenbart Führungskrise bei CDU und FDP

Auf Abstand halten

Wie man dagegen halten kann, zeigte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bei den Wahlen 2018. Er grenzte sich klar von der AfD ab, und hielt sie trotz Stimmenverluste auf Abstand. Bei den Wahlen in Brandenburg wie Thüringen, wo CDU-Spitzenkandidaten andeuteten, mal mit Linken, dann mit AfD reden zu wollen, und beides wieder ausschlossen, waren die Verluste enorm.

Wie verlässlich ist die FDP?

Welche Folgen die Thüringen Causa für die andere bürgerliche Partei, die FDP, hat, wird sich zeigen. Laut Politologen Michael Freckmann vollführte sie lange erfolgreich den Drahtseilakt zwischen CDU und AfD zu stehen. Sie bot für enttäuschte CDU-Wähler einen restriktiveren Migrationskurs an, grenzte sich aber deutlich von den Rechten ab. "Dass sie sich nun ausgerechnet vom AfD-Rechtsaußen-Landesverband mitwählen ließ, rief viel Kritik hervor." Und gilt als weitere Negativ-Aktion, die ihre Verlässlichkeit in Frage stellt. Denn schon 2017, als Lindner sie mühsam zurück in den Bundestag hievte, und die Sondierungen mit CDU und Grüne abbrach, irritierte das die Wähler, erklärt der Experte. Ob seine eigene Partei Lindner noch vertraut, wird sich am Freitag entscheiden. Er will sich dieser Frage stellen.