Nach Thüringen-Krise: Machtwort aus Berlin

Damit hat die Große Koalition in Berlin ein starkes Signal nach Thüringen geschickt, was dort nicht jedem gefällt. Von einer zweiten Forderung, nämlich Neuwahlen, will der CDU-Landesverband noch nichts wissen. Dafür wäre eine Zweidrittel-Mehrheit im Landtag notwendig. Man wolle sich nichts von Berlin vorschreiben lassen, fürchtet vor allem schwere Verluste und infolge arbeitslose Abgeordnete. Gleichzeitig würde ein neuerlicher Wahlkampf die finanziellen Mittel erschöpfen, heißt es.

Die Kanzlerin kann ein langes Hin- und her jedenfalls nicht gebrauchen: Ab Juli übernimmt Deutschland den EU-Ratsvorsitz für ein halbes Jahr, da sollte ihre Regierung in ruhigem Fahrwasser bleiben. Merkel, so hört man, will diese Phase in ihrer letzten Amtszeit noch einmal nutzen. Dazu kommen weltpolitische Ereignisse wie die US-Wahl, die für das Land nicht unwichtig sind.