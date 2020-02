Was an Thüringen so undemokratisch ist

Kann man jemanden zum Ministerpräsidenten machen, dessen Partei gerade mal fünf Prozent hat?

Ja. Das ist Demokratie, wenn auch nicht üblich.

Was an den Vorgängen in Thüringen so undemokratisch ist, ist etwas anderes: Dass sich jemand von einer rechtsextremen Partei wählen lässt, der zuvor jegliches Anstreifen an ihr kategorisch ausgeschlossen hat. Und mehr: Thomas Kemmerich und seine FDP haben mit dieser Haltung sogar Wahlkampf gemacht. Sie affichierten Plakate mit dessen Glatze – Stichwort Neonazi. Slogan: „Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat.“