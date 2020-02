FDP-Chef Lindner muss um seine politische Zukunft bangen

Sein Plan ging auf, vier Jahre nach dem Regierungs-Aus holte die FDP knapp zehn Prozent und fand sich in Koalitionsgesprächen wieder. Wochenlang wurde sondiert, bis Lindner absprang. Nicht ohne Ziel, wird ihm nachgesagt: Er hoffte auf einen Rücktritt von Angela Merkel oder Neuwahlen, wo ihm dann enttäuschte CDU-Wähler in die Arme laufen. Nichts davon ist eingetreten.

Die Realität sieht so aus: SPD und Union regieren mal mehr oder weniger friktionsfrei, die FDP sitzt auf der Oppositionsbank. Aus der "One-Man-Show" wurde die "One-Man-Party". Denn im politischen Alltag fällt sie kaum auf, es sei denn ihr Vorsitzender hält Reden oder gibt Interviews mit markigen Sagern, etwa zum Thema Asyl, wo er an der AfD-Linie schrammt. Oder Klimaschutz zur "Sache der Profis" erklärt. Dieser Kommentar zu den Protesten der Fridays-For-Future-Bewegung löste Empörung aus. Auch in den eigenen Reihen drängten die jüngeren Mitglieder darauf, dass er auf die Bewegung zugehen soll. Immerhin sind Studenten, Schüler und Städter durchaus FDP-Zielgruppe.

Lindners "Lieblingsfeind" profitiert

Dass sich diese aber verstärkt den Grünen zuwenden, genauso wie enttäuschte SPD und CDU-Wähler, ist doppelt bitter: Ausgerechnet der "Lieblingsfeind", an dem sich Liberale seit jeher reiben, hat geschafft, was Lindner gelingen wollte: Eine Partei, die künftig in Berlin mitregiert. Würden die Deutschen nächsten Sonntag wählen, wären die Grünen laut Umfragen auf Platz zwei hinter der Union mit 22 Prozent, die FDP bekäme nur sieben Prozent. "Schwarz-Grün" gilt als Zukunftsmodell, von Jamaika ist längst keine Rede mehr.