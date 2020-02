Chaos in Thüringen: Doch keine Neuwahl?

Nach einem bundesweiten Proteststurm wegen der maßgeblichen Rolle der AfD hatte Kemmerich am Donnerstag die Bereitschaft erklärt, seinen Posten wieder zu räumen. "Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker nach einem Krisentreffen mit FDP-Chef Christian Lindner. Spitzenvertreter von Linkspartei, SPD und Grünen in Thüringen forderten Kemmerich auf, bis Sonntag seinen Rücktritt zu erklären.

Die FDP-Fraktion Thüringen will an sich einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Ob es tatsächlich zu Neuwahlen kommen wird, steht nun im Raum. Die thüringische Landes-CDU hat sich in stundenlangen Krisenberatungen nämlich vorerst nicht auf die Zustimmung zu raschen Neuwahlen einigen können.