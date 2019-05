Grüne und FDP: Regieren mit dem Lieblingsfeind?

Sie sind Politiker, würden aber genauso gut in einen Werbespot passen. Der eine nachdenklich am Nordseestrand wandernd mit einem Pils in der Hand, der andere im Cabrio die mallorquinische Küste entlang düsend. Grünen-Chef Robert Habeck und FDP-Frontmann Christian Lindner sind die Posterboys ihrer Parteien. Lindner, 40 Jahre alt, führte die Liberalen aus dem Nichts mit 10,4 Prozent zurück in den Bundestag. Habeck, fast zehn Jahre älter, eilt mit den Grünen von Erfolg zu Erfolg. Er löste in einer aktuellen Emnid-Umfrage die SPD als zweitstärkste Kraft ab und hatte zuletzt Beliebtheitswerte, die jene der Kanzlerin übertreffen.

Fast hätten FDP und Grüne mit Angela Merkel an der Spitze in einer schwarz-gelb-grünen Koalition ( Jamaika) regiert. Doch die Sondierungen scheiterten bekanntlich in einer nasskalten Novembernacht vor fast zwei Jahren. Laut Lindner war die Kanzlerin bereit, den Grünen alles zu ermöglichen, ließ aber die FDP links liegen. Also beschloss er: besser nicht regieren.

Die Option ist in Berlin aber längst nicht vom Tisch. Sollte die Große Koalition vorzeitig enden und es keine Neuwahlen geben, kann nur ein Bündnis mit FDP und Grünen klappen. In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz regieren sie zusammen; ob das im Bund funktionieren kann, ist fraglich.