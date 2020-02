Ticker zum Polit-Beben in Deutschland: Lindner darf FDP-Chef bleiben

Seit Mittwoch versucht die deutsche CDU einen Ausweg aus dem Schlamassel in Thüringen zu finden. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte Neuwahlen, konnte diese aber nicht durchsetzen. AKK nahm außerdem vor kurzem Grüne und SPD in die Pflicht und forderte diese auf einen Konsenskandidaten aufzustellen. Den früheren Ministerpräsidenten aus den Reihen der Linken, Bodo Ramelow, werde die CDU nämlich nicht unterstützen, so AKK.

Die SPD und die Grünen haben diesem Vorschlag inzwischen schon eine Absage erteilt. Egal, denn es zeichnet sich just wieder ein neues Szenario in der CDU - eine Enthaltung scheint im Raum zu stehen. Die Wahl Ramelows wäre dann ohne ein weiteres Verbiegen der CDU möglich. Mal sehen, ob es dabei bleibt.

Auch in der FDP haben die Vorgänge in Thüringen Spuren hinterlassen. FDP-Chef Christian Lindner stellt heute die Vertrauensfrage und will sich im Anschluss der Presse stellen: