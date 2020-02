Coronavirus-Krise: Chinas Motor startet stotternd

Hälfte weniger Handys

An den Finanzmärkten war am Montag zwar Verunsicherung wegen der Coronavirus-Epidemie zu spüren, von Panikreaktionen war allerdings nichts zu bemerken.

Leichte Skepsis signalisiert auch die monatliche Umfrage der Beratungsfirma Sentix unter 1.086 Anlegern im Euroraum. Diese zeigte im Februar einen moderaten Rückgang der Konjunkturerwartungen von 7,6 auf 5,2 Punkte an – nach drei Anstiegen in Folge. Die Börsenindizes Eurostoxx50, der deutsche DAX und der Wiener ATX schlossen am Montag im Minus.

„Die entscheidende Frage bleibt, ob die Epidemie in zwei oder drei Wochen ihren Höhepunkt erreicht haben wird“, sagte Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. „Denn am Ende hilft alles Geld der Notenbanken nicht, wenn Firmen geschlossen bleiben, Lieferketten unterbrochen werden und der Konsum in hohem Maße darunter leidet.“So würden in China im ersten Quartal um 50 Prozent weniger Smartphones verkauft werden als Anfang des Vorjahres, erwartet eine Studie des Analysehauses Canalys. Das liege neben Lieferverzögerungen daran, dass derzeit viele Händler geschlossen haben.