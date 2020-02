Coronavirus: Sechs östrerreichische Wuhan-Rückkehrer "negativ"

Sechs Österreicher, die am Sonntag im Rahmen einer von Großbritannien organisierten Rückholaktion aus Wuhan in die Heimat gebracht worden sind, weisen keine Hinweise auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus (2019-nCoV) auf. Das ergaben die ersten Tests, wie man vonseiten der Behörden in Wien am Montag mitteilte.

Die Rückkehrer waren Sonntagnachmittag mit einer Maschine der Tyrol Air Ambulance nach Zwischenstationen in Großbritannien und Berlin am Flughafen Wien-Schwechat gelandet.