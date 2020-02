Verwirrung um Schicksal des Arztes, der vor Coronavirus warnte

Es ist ein irritierender Einblick in den Umgang des chinesischen Staates mit seinen Bürgern, den der Fall des Arztes aus Wuhan gibt: Der Mediziner war einer der Ersten, die das Coronavirus bemerkt hatten – und er warnte, ganz wie es seinem Berufsethos entspricht, Kollegen vor einer Ausbreitung. Dass er nicht gehört wurde – wie übrigens auch sieben andere Mediziner, die verwarnt wurden – , hat sich mittlerweile in den sozialen Medien herumgesprochen. Li Wenliang hat das schriftliche „Schweigegebot“ der Behörden selbst öffentlich gemacht und auch kritisiert. Die haben – nach einer Welle an öffentlicher Kritik – eine Entschuldigung nachgereicht.