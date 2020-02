Coronavirus: Sechs Österreicher aus Krisenregion in Wien erwartet

Wenn nicht das Sturmtief "Sabine" andere Pläne hat, werden sechs weitere Österreicher, die aus der Krisenprovinz Hubei kommen, am Sonntag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr mit einer Maschine der Tyrol Air Ambulance landen. Wie es aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund ( KAV) hieß, werden sie unmittelbar nach der Landung von der Wiener Berufsrettung in das Hygienezentrum überstellt.

Dort werden unverzüglich Nasen- und Rachenabstriche durchgeführt, um die ersten Tests in die Wege zu leiten. Das Kärntner Paar wird in weiterer Folge mit dem Roten Kreuz in seine Heimat gebracht, wo es in Quarantäne bleibt. Eine Mutter und ihre drei Kinder bleiben hingegen in Wien. "Das Prozedere ist genau gleich wie am vergangenen Wochenende", hieß es beim KAV.